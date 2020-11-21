Председатель совета директоров "Локомотива" подтвердил свой уход из "РЖД"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о своем уходе с поста заместителя гендиректора "Российских железных дорог".

"Я это никак не комментирую, это не имеет никакого отношения к футболу и никак на моей деятельности в "Локомотиве" не скажется", - приводит слова Мещерякова Sport24.

Мещеряков работает в должности председателя совета директоров "Локомотива" с марта 2016 года. Фанаты клуба требовали ухода специалиста из-за непродления контракта с бывшим главным тренером Юрием Семиным.

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