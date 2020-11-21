Председатель совета директоров "Локомотива" подтвердил свой уход из "РЖД"

Теги локомотив москва

Председатель совета директоров "Локомотива" подтвердил свой уход из "РЖД"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о своем уходе с поста заместителя гендиректора "Российских железных дорог".

"Я это никак не комментирую, это не имеет никакого отношения к футболу и никак на моей деятельности в "Локомотиве" не скажется", - приводит слова Мещерякова Sport24.

Мещеряков работает в должности председателя совета директоров "Локомотива" с марта 2016 года. Фанаты клуба требовали ухода специалиста из-за непродления контракта с бывшим главным тренером Юрием Семиным.

Не пропустите: Борис Ротенберг может стать гендиректором "Локомотива". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Атлетико" обыграл "Барселону" благодаря ошибке тер Штегена

"Атлетико" обыграл "Барселону" благодаря ошибке тер Штегена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов