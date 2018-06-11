Председатель совета директоров "Локомотива" прокомментировал ситуацию с возможным увольнением Геркуса

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Председатель совета директоров "Локомотива" прокомментировал ситуацию с возможным увольнением ГеркусаПредседатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с возможным увольнением Ильи Геркуса с поста президента клуба.

"Не знаю, откуда появилась эта информация, и откуда все это знают. Если кто-то что-то покинет, то я об этом буду знать и подпишу документ. Все знают, что кадровые документы подписываю я. А я ничего не подписывал", - цитирует Мещерякова sport24.ru.

Напомним, Геркус раздумывает над уходом из "Локомотива". | soccernews.ru

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