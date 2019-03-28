Председатель совета директоров "Локомотива": "У нас одна задача - выигрывать в каждой из оставшихся игр"

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Председатель совета директоров "Локомотива": "У нас одна задача - выигрывать в каждой из оставшихся игр"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил о том, какие цели ставит перед собой клуб на оставшуюся часть сезона. Об этом информируют "Известия".

"У нас может быть только одна задача - выигрывать в каждой из оставшихся игр. Мы сейчас в таблицу не заглядываем - будем смотреть на нее после 30-го тура. Промежуточные результаты никого не интересуют, за них не дают медали или места в еврокубках.

Можно ли сказать, что отсутствие покупок зимой пошло на пользу команде? Считаю, что сейчас у нас достаточно грамотный и сбалансированный состав, чтобы достигать любых важных целей. Трансферов (зимних) не было, потому что они не нужны. У нас в команде достаточно профессионалов - как молодежи, так и опытных игроков", - сказал Мещеряков.

"Локомотив" занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от "Зенита" на 6 баллов.

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