Председатель совета директоров "Зенита" Илюхина рассказала о деталях переговоров с Семаком

Председатель совета директоров "Зенита" Елена Илюхина высказался по поводу продления контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Стороны заключили соглашение до лета 2022 года с опцией продления на ещё один сезон.

"Мы не скрывали своего желания оставить Сергея Семака во главе команды. Переговоры не были сложными: было достигнуто полное взаимопонимание и определена единая позиция в части ключевых решений по работе с командой и взаимодействию с клубом.

Клуб полностью доверяет Сергею Семаку. Его человеческие и профессиональные качества дают нам уверенность не только в будущих результатах команды, но и в ее поступательном развитии и усилении игры - это основная задача главного тренера", - передает слова Илюхиной ТАСС.

В прошлом сезоне Семак привёл "Зенит" к чемпионству, а в этом - уверенно лидирует в РПЛ по итогам 22 туров.

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