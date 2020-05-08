Председателем совета директоров ЦСКА стал помощник Путина

Теги цска москваевгений гинер

Председателем совета директоров ЦСКА стал помощник Путина

Помощник президента России Максим Орешкин избран председателем совета директоров ЦСКА.

37-летний государственный деятель также является членом наблюдательного совета госкорпорации ВЭБ.РФ, которая в апреле стала основным владельцем армейского клуба.

Заместителем Орешкина стал президент ЦСКА Евгений Гинер.

По итогам 22 туров московская команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

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