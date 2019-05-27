Предшественники "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"! Вспоминаем мононациональные финалы Лиги Чемпионов. Часть 1
Текущий еврокубковый сезон получился поистине увлекательным и уникальным – впервые в истории финалах обоих европейских турнирах на поле встретятся команды с одной страны. И если для Лиги Европы/Кубка УЕФА видеть в финале команды с одной страны – это не самое частое явление, то вот Лига Чемпионов в этом плане отличилась. Главный европейский турнир разыгрывается с 1956 года, и до преобразования Кубка Европейских Чемпионов в Лигу Чемпионов зрители так и не увидели мононационального финала. Зато в эпоху ЛЧ, когда ведущие футбольные державы получили возможность разыгрывать путевки на турнир сразу между четырьмя командами, мононациональность в главных встречах перестала быть редкостью. Будущий финал "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" станет уже седьмым представлением одной страны в финале. Об остальных 6 случаях вспомним прямо сейчас.
"Реал" – "Валенсия" – 1999/2000 (3:0)
Первый в истории ЛЧ мононациональный финал состоялся в 2000 году между испанскими "Реалом" и "Валенсией". Сегодня фаворитом подобного противостояния считались бы "сливочные", однако тогда ситуация была повернута на 180 градусов. Опытная, но очень напористая команда Эктора Купера по своей футбольной наглости напоминала амстердамский "Аякс" и перла на пролом до самого финала: в плей-офф были разбиты "Лацио" и "Барселона" (на домашнем стадионе "летучие мыши" и вовсе разобрались с каталонцами со счетом 4:1). Кроме того, "летучие мыши" закончили чемпионат на втором месте, уступив в итоговом зачете лишь "Депортиво". На фоне этого "Реал" выглядел совсем не таким уж и грозным. Чемпионат подопечные Висенте Дель Боске провалили, финишировав лишь на 5 месте, а по дороге к финалу часто попадали в неприятные ситуации, выцарапывая путевку в следующий раунд в упорной борьбе. Хотя соперники попадались из разряда "сложнопроходимых" – "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". Финальный матч обещал быть занимательным, но "Валенсия" рассыпалась ровно после первого гола в исполнении Морьентеса на 39 минуте. Остальные события на "Стад Де Франс" напоминали погром – Макманаман и Рауль на 67 и 75 минутах соответственно установили финальный счет встречи – 3:0. Через год "Валенсия" снова сыграла в финале, но и тогда выиграть не удалось. На пути Купера и его "летучих мышей" стали "Бавария" и серия пенальти.
"Ювентус" – "Милан" – 2002/2003 (0:0 (2:3 пен.))
Путь "Милана" в финал Лиги Чемпионов 2002/2003 мог закончится еще в третьем квалификационном раунде, когда команда горела 2:0 в гостях чешскому "Словану", но смогла проползти дальше за счет забитого выездного гола. У "Ювентуса" не было проблем с квалификацией (как и самой квалификации), да и групповой этап с "Ньюкаслом", киевским "Динамо" и "Фейеноордом" тоже получился относительно несложным. Неприятности начались в плей-офф, когда сначала пришлось играть дополнительное время с "Барселоной", а в полуфинале "старая синьора" отыгрывалась с 2:1 после игры на "Бернабеу" с "Реалом". "Милану" пришлось не легче. Проход в полуфинал они добыли лишь на 90+1 минуте ответного матча с "Аяксом" (если бы не гол Йон-Даля Томассона, дальше проходили бы именно голландцы), а путевка в финал была вымучена в сложном противостоянии с "Интером" лишь за счет гостевого гола – Андрей Шевченко забил на 45+1 минуте формально гостевого матча. Финал получился больше боевым, чем футбольным. Минимум моментов и максимум подкатов привели матч к серии пенальти, где решающим оказался удар нападающего "Милана" Андрея Шевченко. Серия 11 метровых, кстати, отражала общий ход поединка. Клубы не забили 5 пенальти на двоих. У "Милана" в роли антигероев выступили Зеедорф и Каладзе. В составе "Ювентуса" нога и нервы дрогнули у Трезеге, Салайеты и Монтеро.
"Манчестер Юнайтед" – "Челси" – 2007/2008 (1:1 (6:5 пен.))
Через 5 лет после итальянского финала на арену вышла Англия. Местом битвы была назначена Москва, а в Лиге Чемпионов многое поменялось. Например, отменили второй групповой этап, добавив еще одну стадию плей-офф. "Манчестер Юнайтед" и "Челси" выглядели очень солидно по ходу той еврокампании. "Красные дьяволы" дошли до финала без единого поражения (3 ничьи, 9 побед). По ходу плей-офф они успели выбить "Лион" и "Рому", а полуфинале в упорной борьбе одолели "Барселону" благодаря единственному году Пола Скоулза на "Олд Трафорд". "Челси" немного помучился, проиграв в первом матче 1/4 финала "Фенербахче" (2:1), но домашние 2:0 поставили все на свои места. Венцом стал полуфинал с "Ливерпулем", где дело дошло до дополнительного времени, в котором "аристократы" забили 2 гола (на фоне лишь 1 в исполнении "красных") и добыли викторию 4:3 по сумме двух матчей. События московского финала вряд ли будут забыты очень скоро. И дело здесь не в событиях в игровое время – счет 1:1 получился напряженным, но прозаичным. Мир потрясла серия пенальти. После промаха Роналду в третьем ударе "Челси" оставалось забить все остальные выстрелы. 4 человека справились со своей задачей, но в самый ответственный момент поле "Лужников" не выдержало обильного дождя, и нога Джона Терри поехала вперед, из-за чего удар получился неточным. В итоге "аристократы" проиграли после удара Анелька и сейва Ван Дер Сара – 6:5.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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