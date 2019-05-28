Предшественники "Ливерпуля" и "Тоттенхэма"! Вспоминаем мононациональные финалы Лиги Чемпионов. Часть 2

Вчера редакция Socсernews опубликовала первую часть материала о мононациональных финалах Лиги Чемпионов. Сегодня вспоминаем еще три случая, когда в главном матче сезона встречались представители одной страны.

"Боруссия" Дортмунд – "Бавария" – 2012/2013 – 1:2

Позже всех очередь пришла к немецкому финалу, однако такой все же состоялся. Теперь среди представителей ТОП-5 мононационального финала не было только у Франции. Однако, учитывая нынешние успехи ПСЖ, сложно предположить, что в ближайшие годы там появится хотя бы один представитель "трехцветных". Впрочем, вернемся к немцам. Многие считают "Баварию" образца 2013 года сильнейшей "Баварией" в ХХІ веке. С этим сложно не согласится. После того, как годом ранее Юп Хайнкес проиграл все турниры, постоянно становясь вторым, была проделана огромная работа и "немецкий Голливуд" буквально расцвел. Чемпионат и Кубок были выиграны у "Боруссии" (при чем в Бундеслиге "Бавария" привезла "шмелям" целых 25 баллов), а потом эти команды встретились еще и в финале Лиги Чемпионов.

Пути "Баварии" и "Боруссии" немного отличались. "Красные" без проблем прошли все раунды плей-офф. Вопросы оставила только 1/8 финала, где после победы 1:3 в выездном матче против "Арсенала" подопечные Юпа Хайнкеса умудрились проиграть 2:0 на домашней арене и прошли дальше лишь за счет гостевого гола. Остальные матчи получились не такими напряженными. В четвертьфинале "Бавария" обыграла "Юве" 4:0 по сумме двух матчей, а в полуфинале Юп Хайнкес преподнес сюрприз "Барсе", разнеся каталонцев 7:0 (3:0, 4:0). У "Боруссии" жизни получилась более приключенческой. Еще на стадии 1/8 финала они начали пробуксовывать, когда сыграли вничью 2:2 в Донецке против "Шахтера". Но главные события начались позже. К 80 минуте ответного матча против "Малаги" в четвертьфинале "шмели" уступали со счетом 2:1 и лишь 2 гола могли протащить их дальше. Удивительно, но еще тогда Клопп проявлял свою склонность к камбекам – "Боруссия" не только отыгралась, но и вырвала победу 2:3. Полуфинал запомнился покером Роберта Левандовски и победой над "Реалом" со счетом 4:1. На "Бернабеу" были все шансы упустить преимущество, но "желто-черные" проиграли не так крупно, как могли – 0:2.

В финале клубы порядком порезвились и решили оттянуть выяснения отношений на концовку встречи, забив по голу в середине второго тайма. После так называемого "время икс", когда стрелки часов перешагнули за 85 минуту, больше нервов осталось у "Баварии". Арьен Роббен вышел на свидание с голкипером и принес "Баварии" долгожданный кубок. Таким образом голландец реабилитировался за свой прошлогодний провал, когда несколько его промахов решили исход финала Лиги Чемпионов не в пользу "красных". Стоит отметить и Юргена Клоппа. Именно тот сезон начала длительную трофейную засуху в его карьере. С тех пор он проиграл все финалы, в которых участвовал, и ни разу не запрыгнул на первую позицию в чемпионате. Даже в этом году 97 баллов не хватило, чтобы выиграть титул АПЛ. Посмотрим, сможет ли Клопп выиграть Лигу Чемпионов уже в эту субботу.

"Реал" – "Атлетико" – 2013/2014 – 4:1 (доп. время)

Следующего мононационального финала пришлось ждать недолго – всего 1 год. Мадридский "Атлетико", который поднялся в число топовых команд благодаря тренеру Диего Симеоне, играл с мадридским "Реалом", тем самым поднимая столицу Испании на вершину европейского футбола. "Атлетико" провел удивительную еврокубковую кампанию, не проиграв не единого матча. Кроме того, в 12 матчах было пропущено всего 6 голов. Их кампанию нельзя сравнивать с "баварской" в прошлом году, ввиду того что в ней не было откровенно разгромных матчей, зато славных моментов в памяти Симеоне точно прибавилось. В 1/8 финала "Атлетико" разбил "Милан" (5:1 по сумме двух матчей), а в четвертьфинале в упорной борьбе победил "Барселону" – после гостевой ничьи 1:1 Коке открыл счет на 5 минуте домашнего матча, и "матрасники" удержали преимущество. В полуфинале на "Атлетико" не ставили, однако после домашней ничьи 0:0 подопечные Симеоне обыграли "Челси" в гостях со счетом 3:1.

В кампании "Реала" было куда меньше славных матчей. Стадия плей-офф оказалась весьма проходной с точки зрения исторической ретроспективы, особенно простым оказался полуфинал, где "Бавария" Пепа Гвардиолы не смогла ничего противопоставить "сливочным" и проиграла ответный матч со счетом 4:0. В финале "Реал" тоже забил 4, однако три из этих были забиты уже в дополнительное время, когда "Атлетико" посыпался. Начало же оказалось прекрасным для "матрасников" и ужасным для королевского клуба – на 36 минуте Диего Годин забил после подачи со стандарта. Счет 1:0 держался до конца матча, но в нужное время активизировался Серхио Рамос. Его гол после углового на 90+3 минуте, который получил кодовое название "92:48", перевел игру в овертайм. "Атлетико" не хватило 12 секунд, чтобы добыть титул.

"Реал" – "Атлетико" – 2015/2016 – 1:1 (доп. время), 5:4 пен.

Последний мононациональный финал снова свел между собой "Реал" и "Атлетико". Со времен последней встречи у команд немного изменились составы, а у "сливочных" еще и поменялся тренер. Во главу команды стал Зинедин Зидан, и именно с игры против "матрасников" началось его победное шествие в финалах Лиги Чемпионов. Как и в прошлый раз, путь "Атлетико" к финалу оказался тернистым. Опять пришлось выбивать "Барселону" на стадии четвертьфинала, при чем решать вопрос нужно было после гостевого поражения 2:1. А перед этим "матрасники" очень далеко завели противостояние с голландским ПСВ, пройдя дальше лишь по итогам серии пенальти. "Реал", в свою очередь, "отметился" поражением 2:0 от Вольфсбурга в четвертьфинале (ответную встречу королевский клуб выиграл со счетом 3:0), а также упорной борьбой с "Манчестер Сити" в полуфинале, где все решил автогол Фернандо на 20 минуте ответной игры.

В финале зрители увидели дежавю, ведь Рамос снова отличился. Вот только случилось это намного раньше – уже на 15 минуте. Кроме того, повторы показали, что центральный защитник находился в офсайде во время удара. Теперь, спустя 2 года, отыгрываться пришлось уже "Атлетико", и на 79 минуте Янник-Феррейра Карраско забил ответный мяч. В 2016 году дело дошло до серии пенальти, где "Реал" снова оказался сильнее. Футболисты королевского клуба реализовали все 5 ударов с точки, в то время как в составе "Атлетико" Хуанфран не смог превратить свой выстрел в гол – мяч полетел в штангу.

Игорь Малиенко | soccernews.ru