Предшественники Неймара: 5 футболистов, которые испортили карьеру после перехода в другой клуб

В период трансферного окна особо актуально говорить о переходах – удачных и откровенно провальных. Футбольная история знает множество примеров как в первом случае, так и во втором. Наверное, самым ярким примером неудачной смены клуба является Неймар, который на долгое время вписал свое имя в список самых дорогих трансферов в истории, однако прогадал с местом продолжения карьеры и за несколько лет в ПСЖ не добился ничего серьезного. Однако, карьера бразильца еще не завершена. У него есть шанс совершить игровой камбек и даже вернуться в борьбу за Золотой Мяч. Редакция Soccernews собрала 5 футболистов, чья игровая карьера стала поломанной из-за перехода в другой клуб.

Алексис Санчес (из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед")

Самый свежий трансфер из данной подборки. В январе 2018-го чилиец сменил "Арсенал" на "Манчестер Юнайтед", перейдя в команду тогда еще Жозе Моуринью. Если в Лондоне Алексис не забивал меньше 10-ти голов за сезон в АПЛ, то в составе "манкунианцев" форвард отметился лишь 3 меткими ударами в 32-х поединках чемпионата. Стыд, как для игрока такого статуса. Такое впечатление, что в МЮ играет совсем другой человек. Нет ни того впечатляющей взаимодействия с партнерами, ни результативности, ничего. Сейчас Алексис стал мишенью для насмешек болельщиков и оппонентов. Возможно, "манкунианцы" и рады избавиться 30-летнего форварда, но потенциальных покупателей (которых, кстати, достаточно), отпугивает его гигантская зарплата. Санчес получает в "Манчестер Юнайтед" около 500 000 фунтов в неделю, что является одним из самых высоких показателей в АПЛ. На ум приходит только один вопрос – за что? Возможно, Кубок Америки 2019 сдвинет ситуацию с мертвой точки, ведь на полях Бразилии Санчес не так уж и плох!

Энди Кэрролл (из "Ньюкасла" в "Ливерпуль")

Гренадер подписал контракт с "Ливерпулем" в последний день зимнего трансферного окна 2011 года. Тот день был действительно сумасшедшим – Фернандо Торрес покинул расположение "красных" и перешел в "Челси", а на смену ему "Ливерпуль" подписал еще и Луиса Суареса. Если уругваец заиграл на "Энфилде", то Кэрролл стал провалом. Как позже заявлял сам форвард, он не хотел покидать "Ньюкасл", однако руководство "сорок" не могло отказаться от 30 млн фунтов, предложенных "Ливерпулем". Карьера Кэрролла на "Энфилде" не сложилась, ведь форвард больше лечился, чем играл. В итоге летом 2012-го нападающий отправился в аренду в "Вест Хэм", который через год и выкупил высоченного форварда. До перехода в "Ливерпуль" карьера Кэрролла продвигалась куда лучше. Сейчас нападающий снова ищет новый клуб – "Вест Хэм" объявил, что не будет продлевать соглашение с форвардом.

Робиньо (из "Реала" в "Манчестер Сити")

Бразилец стал первым топ-трансфером шейхов в английском клубе. "Горожане" в 2008 году выложили за Робинью 32,5 млн фунтов – на тот момент это был самый дорогой трансфер в истории клуба. Начала экс-звезда "Реала" вроде бы неплохо. В дебютном сезоне в Англии Робинью забил 14 голов в 31 поединке, однако дальше дела пошли хуже. Частично роль сыграл и тяжелый характер бразильца – форвард решил, что в Англии слишком холодно и мокро. В итоге Робинью провел в футболке "горожан" всего полтора сезона – сначала его отдали в аренду в "Сантос", а затем продали в "Милан". В следующих клубах форвард уже не вышел на свой высокий уровень.

Андрей Шевченко (из "Милана" в "Челси")

Кумир болельщиков "Милана", обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко в поисках нового вызова решил перебраться в "Челси" после исторического для Украины Чемпионата Мира 2006 (напомним, что Украина вошла в число 8 лучших команд планеты, уступив путевку в полуфинал будущим чемпионам – Италии). "Россонери" получили за своего лучшего бомбардира около 35 млн фунтов. В Лондоне у лучшего игрока независимой Украины откровенно не пошло. Причин много – как тяжелая адаптация на Туманном Альбионе, так и травмы. Поговаривали также о не лучших отношениях Шевченко с Жозе Моуринью. Впрочем, все это – лирика, которая уже не имеет никакого значения. За 2 года в "Челси" Шева забил лишь 9 голов – мизер по сравнению с показателями в "Динамо" и "Милане". После неудачной командировки Шевченко пытался перезапустить карьеру посредством возвращения в расположение "красно-черных", но это никак не помогло. Остаток игрового времени Шева провел на родине в составе родного киевского "Динамо".

Кака (из "Милана" в "Реал")

История, которая очень похожа на случай с Шевченко. Бразилец был одним из лидеров "Милана", в составе которого играл в двух финалах Лиги Чемпионов. Именно Кака стал последним обладателем Золотого мяча перед десятилетием доминирования Месси и Роналду. Летом 2009 года "Реал" выложил за плеймейкера 68 млн евро. Впрочем, в Мадриде Кака уже не играл такой роли в команде, как это было в Италии. Бразилец оказался в тени Криштиану Роналду, который пришел в стан "сливочных" практически одновременно с Кака. Карьеру хавбеку в Испании испортили и травмы, некоторые из которых оставляли Кака вне игры на несколько месяцев. В 2014-м бразилец вернулся в "Милан", однако провел в своей бывшей команде всего год, после чего перебрался за океан.

Игорь Малиенко | soccernews.ru