Предсказывать исходы матчей ЧМ-2018 будет глухой кот

Глухой кот Ахилл будет исполнять роль оракула на матчах ЧМ-2018.

"Кот Ахилл - наш старожил. Охраняет подвалы Эрмитажа не первый год. Он очень статный и красивый - белоснежный, голубоглазый. Его выбрали, потому что он глуховатый, на него не действуют никакие раздражители. Он очень стрессоустойчивый. Сейчас он готовится пройти ежегодное медицинское обследование. Впрочем, у Ахилла есть дублер.

Надо заметить, после предсказания на турнире Кубка конфедераций-2017 Ахилл стал очень популярен: больше 30 человек выразили желание забрать оракула к себе домой. Но мы решили, что он пока останется на службе в Эрмитаже" - приводят слова руководителя пресс-службы Государственного Эрмитажа Ларисы Корабельниковой российские СМИ.

Напомним, что на Кубке Конфедераций Ахилл предсказал победу сборной России над Новой Зеландией.

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