Предсказывать исходы матчей ЧМ-2018 будет глухой кот
Глухой кот Ахилл будет исполнять роль оракула на матчах ЧМ-2018.
"Кот Ахилл - наш старожил. Охраняет подвалы Эрмитажа не первый год. Он очень статный и красивый - белоснежный, голубоглазый. Его выбрали, потому что он глуховатый, на него не действуют никакие раздражители. Он очень стрессоустойчивый. Сейчас он готовится пройти ежегодное медицинское обследование. Впрочем, у Ахилла есть дублер.
Надо заметить, после предсказания на турнире Кубка конфедераций-2017 Ахилл стал очень популярен: больше 30 человек выразили желание забрать оракула к себе домой. Но мы решили, что он пока останется на службе в Эрмитаже" - приводят слова руководителя пресс-службы Государственного Эрмитажа Ларисы Корабельниковой российские СМИ.
Напомним, что на Кубке Конфедераций Ахилл предсказал победу сборной России над Новой Зеландией.
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|0
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|4
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|0
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|0
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|Марокко
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|0
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|4
|Испания
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|М
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|Австралия
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|2
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|0
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|Исландия
|0
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|4
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|0
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|М
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|0
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|Германия
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|0
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|Мексика
|0
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|Швеция
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|М
|О
|1
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|0
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|Англия
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|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
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|Япония
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|3
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|0
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|Сенегал
|0
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