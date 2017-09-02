Представитель Абрамовича не подтвердил возможность покупки ЦСКА

Джон Манн, официальный представитель владельца "Челси" Романа Абрамовича, прокомментировал информацию о том, что сын бизнесмена Аркадий может купить московский ЦСКА.

По словам Манна, ему ничего неизвестно о возможности такой сделки.

Ранее сообщалось, что Аркадий Абрамович может приобрести ЦСКА за 300 миллионов долларов.

Также читайте: Уткин: "Верить информацию о продаже ЦСКА сыну Абрамовича нельзя". | http://soccernews.ru