Представитель Абрамовича опроверг слухи о возможной покупке "Валенсии"

Теги валенсияроман абрамович

Представитель Абрамовича опроверг слухи о возможной покупке "Валенсии"

Фото: твиттер "Валенсии"\Автор неизвестен

Представитель владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича прокомментировал информацию о возможной покупке испанской "Валенсии".

"Информация не соответствует действительности", – сказал представитель российского миллиардера.

Ранее бывший вице-президент "летучих мышей" Мигель Сорио заявил, что россиянин претендует на покупку клуба.

Эта информация также появлялась в издании The Mirror. 

Напомним, что "Валенсией" владеет сингапурский бизнесмен Питер Лим.

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