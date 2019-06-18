Представитель "Барселоны" - о возвращении Неймара: "Мы не будем ничего говорить, иначе загоним себя в западню"

Официальный представитель "Барселоны" Хосеп Вивес отреагировал на информацию о возможном возвращении в клуб нападающего ПСЖ Неймара.

Ранее появились слухи, что "сине-гранатовые" готовы вернуть звёздного бразильца, если он публично извинится за свой скандальный уход в 2017 году.

"Это то, что мы не собираемся обсуждать. Сейчас он игрок ПСЖ, и мы не должны комментировать эти вещи. Мы не будем ничего говорить, иначе загоним себя в западню", - приводит слова Вивеса Marca.

Напомним, что 27-летний Неймар перешёл из "Барселоны" в ПСЖ два года назад за 222 миллиона евро.

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