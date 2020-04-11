Представитель "Барселоны" - об обвинениях в воровстве: "Абсолютная ложь, наше руководство безгрешно"

Официальный представитель "Барселоны" Жозеп Вивес дал комментарии по поводу обвинений в адрес руководства клуба.

Напомним, что бывший член совета директоров "сине-гранатовых" Эмили Русо утверждает, что кто-то из руководителей занимается воровством бюджета.

"Слова Русо - абсолютная ложь. Для такого рода обвинений необходимы доказательства. Но их нет, потому что руководство работает чисто. Ошибки возможны, но уголовное преступление - это совсем другое дело. Никто ничего не забирает из клубной казны. Никаких доказательств коррупции нет и быть не может, поскольку наше руководство безгрешно", - цитирует Вивеса AS.

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