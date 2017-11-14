Представитель "Барселоны" просмотрит Гризманна в матче Германия – Франция

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Представитель "Барселоны" просмотрит Гризманна в матче Германия – Франция
Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес прибыл на товарищеский матч между сборными Германии и Франции, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, представитель каталонского клуба просматривает нападающего французов Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы следующим летом заплатить за 26-летнего Гризманна полную сумму отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" близка к достижению соглашения с Гризманном по условиям подписания контракта. | http://soccernews.ru

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