Представитель "Барселоны" просмотрит Гризманна в матче Германия – Франция



Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес прибыл на товарищеский матч между сборными Германии и Франции, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, представитель каталонского клуба просматривает нападающего французов Антуана Гризманна.

Ранее сообщалось, что каталонцы готовы следующим летом заплатить за 26-летнего Гризманна полную сумму отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

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