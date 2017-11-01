Представитель "Барселоны" следит за матчем "Спартака" против "Севильи"

Глава трансферной комиссии каталонской "Барселоны" Арьедо Брайда следит за матчем группового этапа Лиги Чемпионов между "Севильей" и московским "Спартаком", который проходит в эти минуты.

Как информирует чемпионат.com, перед поединком представитель "сине-гранатовых" пообщался с главным тренером чемпиона России Массимо Каррерой. При этом за игрой Брайда наблюдает на трибуне вместе с руководством "Спартака" - Наилем Измайловым, Сергеем Родионовым и Юханом Гераскиным.

Напомним, спортдир "Барселоны" просмотрел игру Головина в матче против "Базеля". | soccernews.ru