Представитель "Баварии" контактировал с агентами Сане

"Бавария" не утратила интерес к нападающему "Манчестер Сити" Лерою Сане.

По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, мюнхенцы продолжают работать над трансфером игрока. Сообщается, что на прошлой неделе спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич контактировал с агентами футболиста.

Напомним, что "Бавария" была близка к покупке Сане прошлым летом, однако сделка сорвалась из-за травмы игрока.

Сане порвал "кресты" в августе 2019 года и вернулся на поле только в конце февраля 2020 года.

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