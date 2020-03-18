Представитель "Баварии" контактировал с агентами Сане
"Бавария" не утратила интерес к нападающему "Манчестер Сити" Лерою Сане.
По сведениям журналиста Bild Кристиана Фалька, мюнхенцы продолжают работать над трансфером игрока. Сообщается, что на прошлой неделе спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич контактировал с агентами футболиста.
Напомним, что "Бавария" была близка к покупке Сане прошлым летом, однако сделка сорвалась из-за травмы игрока.
Сане порвал "кресты" в августе 2019 года и вернулся на поле только в конце февраля 2020 года.
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