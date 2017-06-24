Представитель "Бешикташа": "Сейчас я в Лиссабоне по поводу Пепе"

Защитник "Реала" Пепе может продолжить карьеру в "Бешикташе".

"Да, сейчас я в Лиссабоне по поводу Пепе. Им интересуются топ-клубы - ПСЖ, "Интер", но он близок к переходу в "Бешикташ" - приводит слова представителя турецкого клуба Ахмеат Булута El Mundo Deportivo.

Сообщается, что Пепе рассчитывает на двухлетнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год.

Читайте также: "Бешикташ" сделал предложение Пепе. | http://soccernews.ru