Представитель "Бешикташа": "Сейчас я в Лиссабоне по поводу Пепе"

Теги реал мадридпепебешикташ

Представитель "Бешикташа": "Сейчас я в Лиссабоне по поводу Пепе"

Защитник "Реала" Пепе может продолжить карьеру в "Бешикташе".

"Да, сейчас я в Лиссабоне по поводу Пепе. Им интересуются топ-клубы - ПСЖ, "Интер", но он близок к переходу в "Бешикташ" - приводит слова представителя турецкого клуба Ахмеат Булута El Mundo Deportivo.

Сообщается, что Пепе рассчитывает на двухлетнее соглашение с зарплатой 5 миллионов евро в год.

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