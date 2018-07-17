Представитель "Челси" прокомментировал слухи о Головине

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Представитель "Челси" прокомментировал слухи о Головине
Глава пресс-службы "Челси" Стивен Эдкинс прокомментировал информацию о том, что лондонский клуб купить полузащитника ЦСКА Александра Головина.

"Мы не реагируем на трансферные слухи и предположения", - приводят слова Эдкинса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА принял предложение "Челси" о продаже 22-летнего Головина.

Не пропустите: ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб. | http://soccernews.ru

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