Представитель "Челси" прокомментировал слухи о Головине



Глава пресс-службы "Челси" Стивен Эдкинс прокомментировал информацию о том, что лондонский клуб купить полузащитника ЦСКА Александра Головина.

"Мы не реагируем на трансферные слухи и предположения", - приводят слова Эдкинса российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА принял предложение "Челси" о продаже 22-летнего Головина.

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