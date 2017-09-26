Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Егоров: "Верю в победы "Спартака" и ЦСКА"

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о предстоящих матчах в Лиге Чемпионов московских "Спартака" и ЦСКА.

"Я надеюсь, что "Спартак" и ЦСКА в своих ближайших матчах Лиги Чемпионов забьют столько голов, сколько им хватит для побед. Ничья, исходя из имен соперников, будет тоже неплохим результатом. К нам все-таки гранды мирового футбола приехали. Набрать по очку в обоих матчах - это было бы хорошо, тем более учитывая проблемы наших команд, но я верю в победы. Поставлю на счет 1:0 в матче "Спартак" - "Ливерпуль", а ЦСКА выиграет у "Манчестер Юнайтед" - 2:1", - цитирует Егорова чемпионат.com.

Напомним, Мостовой высказался о предстоящем матче "Спартака" против "Ливерпуля". | soccernews.ru