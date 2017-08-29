Представитель Ди Марии прибыл в Барселону для согласования перехода своего клиента

Теги барселонапсжанхель ди марияжорже мендеш

Представитель Ди Марии прибыл в Барселону для согласования перехода своего клиентаПредставитель вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марии Жорже Мендеш прибыл в Испанию для согласования условий перехода своего клиента в каталонскую "Барселону".

Как информирует Marca, португальский агент, который ранее работал с аргентинцем, будет представлять интересы футболиста в предстоящей сделке. Ожидается, что трансфер Ди Марии обойдется "сине-гранатовым" в 50 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" хочет совершить обмен игроками с ПСЖ. | soccernews.ru

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