Представитель Ди Марии прибыл в Барселону для согласования перехода своего клиента

Представитель вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марии Жорже Мендеш прибыл в Испанию для согласования условий перехода своего клиента в каталонскую "Барселону".

Как информирует Marca, португальский агент, который ранее работал с аргентинцем, будет представлять интересы футболиста в предстоящей сделке. Ожидается, что трансфер Ди Марии обойдется "сине-гранатовым" в 50 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" хочет совершить обмен игроками с ПСЖ. | soccernews.ru