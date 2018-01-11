Представитель "Динамо": "Погребняк может быть оштрафован на 20 миллионов евро или пусть расторгнет контракт"



"Динамо" намерено избавиться от нападающего Павла Погребняка, который отправился на просмотр матча чемпионата Италии с "Ювентусом" в день встречи РФПЛ с "Анжи".

"Почему об этом стало известно только сейчас? Клуб не мог уведомить игрока ранее, он спрятался от нас, был в отпуске. Мы подобрали кое-какие материалы, чего Погребняк явно не ожидал. К сожалению, ума большого у владельца контракта нет. Сам контракт прописан жестко в плане обязательств, которые клуб должен выполнять перед игроком. А единственным обязательством игрока является не нарушать 94-ю статью Трудового кодекса, в которой прописано увольнение за прогул. По пункту контракта он должен выплатить штраф в размере 20 миллионов евро.

Если есть возможность, пусть заплатит 20 миллионов. Или же расторгнет контракт. Получается, "Динамо" на руку, что Павел съездил на "Ювентус". Мало того, он взял билеты за неделю до матча. Сослался больным, улетел раньше времени. В 9 утра уже прошел границу, а в 14:00 у "Динамо" была игра. По всем статьям он сам себя наказал", - приводят слова представителя "Динамо" российские СМИ.

Напомним, что контракт 34-летнего Погребняка с "Динамо" истекает через полгода. За этот период "бело-голубые" должны выплатить ему зарплату в размере миллиона евро.

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