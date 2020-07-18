Представитель Федуна опроверг переговоры с "Химками" о финансовой помощи

Теги спартак москвахимкилеонид федун

Представитель Федуна опроверг переговоры с "Химками" о финансовой помощи

Появившаяся накануне информация о финансовой помощи "Химкам" со стороны "Спартака" на данный момент не соответствует действительности.

Представитель владельца московского клуба Леонида Федуна заявил, что переговоров между сторонами о финансировании и сотрудничестве пока не было.

Напомним, что "Химки" пробились в РПЛ по спортивному принципу, но из-за финансовых проблем могут отказаться от повышения в классе.

"Спартак" за тур до завершения чемпионата занимает девятое место в турнирной таблице.

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