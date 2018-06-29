Представитель ФИФА прокомментировал выход сборной Японии в плей-офф ЧМ-2018 по принципу фэйр-плей

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит прокомментировал выход сборной Японии в плей-офф ЧМ-2018 по принципу фэйр-плей.

Напомним, что "самураи" пробились в 1/8 финала мундиаля только благодаря меньшему количеству карточек по сравнению с Сенегалом.

"Это первый Чемпионат Мира, где мы ввели дополнительное правило, согласно которому позиции определяются по показателю фэйр-плей. Мы не хотим доводить дело до жребия. Поэтому и добавили именно такой критерий. Посмотрим, как этот пункт сработает. Пока что не считаем, что правило нужно менять. Мы продвигаем принципы честного футбола и считаем, что правильно ввели это правило" - сказал Смит.

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