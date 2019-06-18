Представитель ФСИН: "Кокорин и Мамаев отправятся в колонию на поезде, как и остальные заключенные"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин отправятся в колонию на тюремном поезде.

"Они будут этапированы, как и все остальные российские осужденные, обычно это железнодорожным транспортом. Собирается этап по данному направлению, количество мест в вагоне известно, и по количеству мест собираются осужденные и железнодорожным транспортом они отправляются", - заявил начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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