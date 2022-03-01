Представитель Холанда отреагировал на информацию о подписании соглашения с "Реалом"

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Ян Орге Фьортофт, представитель семьи норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, опроверг информацию о том, что футболист подписал предварительное соглашение с мадридским "Реалом".

"Никакого соглашения с "Реалом" нет", - приводит слова Фьортофта Bild.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 20 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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