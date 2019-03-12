Представитель Карреры недоволен тем, что "Спартак" пригласил экс-тренера на матч с "Зенитом"
Официальный представитель Массимо Карреры в России Тимур Гурцкая сказал, что считает некорректным приглашение "Спартака" экс-тренера на матч против "Зенита". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Встреча состоится 17 марта в Москве на стадионе "Открытие Арена".
"Мы понимаем, что "Спартак" быстро среагировал на ситуацию. Это некорректно. Так не приглашают. Человека из Италии нельзя пригласить, когда он уже находится в Москве. Мне кажется, это просто подстройка под уже сложившуюся ситуацию. Лично мое мнение - как человека, который пригласил Массимо сюда - такое: он прилетел в Москву к друзьям, а если пойдет на футбол, то с друзьями, и, конечно, никак не отреагирует на приглашение "Спартака" - потому что не "Спартак" его сюда приглашал", - сказал Гурцкая.
"Спартак" располагается на 4 месте турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 32 балла.
Напомним, что в сезоне-2016/17 Каррера привел "Спартак" к чемпионскому титулу, который стал для "красно-белых" первым после 16-летнего перерыва.
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