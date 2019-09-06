Представитель "Кофемании": "Не держим зла на Кокорина и Мамаева"

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Представитель "Кофемании": "Не держим зла на Кокорина и Мамаева"

Администратор "Кофемании" Иван заявил, что в заведении не держат зла на нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, которые в прошлом году устроили в кафе драку.

"Эта ситуация выеденного яйца не стоит, не понимаю, почему вокруг нее так много шума. Никто ни на кого зла не держит, такое случается сплошь и рядом по всему миру. Мы просто отличились тем, что в деле были замешаны звезды", - приводят слова Ивана "РИА Новости".

Напомним, что в результате потасовки пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин. За несколько часов до этого Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили на стоянке водителя Виталия Соловчука.

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