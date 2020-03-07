Представитель Ла Лиги рассказал, планируется ли перенос матчей из-за коронавируса

Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо в интервью "Известиям" сообщил, что перенос матчей испанского чемпионата пока не стоит на повестке дня.

"На данный момент мы не рассматривали возможность переноса игр, но создали специальную комиссию по коронавирусу для постоянного мониторинга ситуации. Мы находимся в постоянном контакте с государственными и спортивными учреждениями, в частности с министерством здравоохранения. План возможных изменений в расписании игр уже отправлен в УЕФА, поэтому его легко согласовать", - сказал Серехидо.

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше Ла Лиги осталось сыграть 12 туров.

Ранее из-за коронавируса были перенесены несколько матчей итальянской Серии А. В пятницу по аналогичной причине впервые отменили игру французской Лиги 1.

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