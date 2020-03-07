Представитель Ла Лиги рассказал, планируется ли перенос матчей из-за коронавируса

Теги ла лигакоронавирус

Представитель Ла Лиги рассказал, планируется ли перенос матчей из-за коронавируса

Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо в интервью "Известиям" сообщил, что перенос матчей испанского чемпионата пока не стоит на повестке дня.

"На данный момент мы не рассматривали возможность переноса игр, но создали специальную комиссию по коронавирусу для постоянного мониторинга ситуации. Мы находимся в постоянном контакте с государственными и спортивными учреждениями, в частности с министерством здравоохранения. План возможных изменений в расписании игр уже отправлен в УЕФА, поэтому его легко согласовать", - сказал Серехидо.

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше Ла Лиги осталось сыграть 12 туров.

Ранее из-за коронавируса были перенесены несколько матчей итальянской Серии А. В пятницу по аналогичной причине впервые отменили игру французской Лиги 1.

Не пропустите: Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: "Месси уже не феномен. Виноваты те, кто его слишком превозносят". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сотрудника РФС Берова выписали из больницы. У него был коронавирус

Сотрудника РФС Берова выписали из больницы. У него был коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов