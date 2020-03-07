Представитель Ла Лиги: "У Смолова есть всё, чтобы закрепиться в Испании"
Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо в интервью "Известиям" поделился мнением о перспективах форварда "Сельты" Фёдора Смолова проявить себя в испанском чемпионате.
"Я рад, что Смолов присоединился к "Сельте" и начал свою карьеру в Ла Лиге с гола в ворота "Реала" на "Сантьяго Бернабеу". На мой взгляд, у него есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге и принести много пользы такому клубу, как "Сельта". Думаю, их сотрудничество окажется взаимовыгодным", - сказал Серехидо.
Напомним, что в конце января Смолов перешёл в "Сельту" из "Локомотива" на правах аренды до конца текущего сезона.
В составе галисийской команды российский нападающий провёл 5 матчей и забил 1 гол.
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