Представитель Ла Лиги: "У Смолова есть всё, чтобы закрепиться в Испании"

Официальный представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо в интервью "Известиям" поделился мнением о перспективах форварда "Сельты" Фёдора Смолова проявить себя в испанском чемпионате.

"Я рад, что Смолов присоединился к "Сельте" и начал свою карьеру в Ла Лиге с гола в ворота "Реала" на "Сантьяго Бернабеу". На мой взгляд, у него есть всё, чтобы закрепиться в Ла Лиге и принести много пользы такому клубу, как "Сельта". Думаю, их сотрудничество окажется взаимовыгодным", - сказал Серехидо.

Напомним, что в конце января Смолов перешёл в "Сельту" из "Локомотива" на правах аренды до конца текущего сезона.

В составе галисийской команды российский нападающий провёл 5 матчей и забил 1 гол.

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