Представитель "Локомотива" сделал заявление об обязательстве выкупа Крыховяка у ПСЖ



Пресс-атташе "Локомотива" Станислав Редикульцев прокомментировал информацию о том, что "железнодорожники" будут обязаны выкупить у ПСЖ трансфер полузащитника Гжегожа Крыховяка за миллионов евро после того, как он сыграет за клуб 10 матчей.

"Информация, опубликованная во французском издании Maxifoot.fr, не соответствует действительности. Истинные условия соглашения с ПСЖ являются коммерческой тайной и не известны никому, кроме сторон сделки. Они не могут быть переданы третьим лицам, в том числе представителям СМИ. При этом некоторые СМИ – как зарубежные, так и российские – просто спекулируют на интересе к этому трансферу и выдумывают свои версии происходящего", - приводят слова Редикульцева российские СМИ.

Напомним, что "Локомотив" арендовал 28-летнего Крыховяка у ПСЖ до лета 2019 года.

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