Представитель Махреза: "Контакта с "Ливерпулем" не было"

Окружение вингера "Лестера" Рияда Махреза опровергло слухи, которые связывали 26-летнего алжирца с "Ливерпулем".

Так, источник из близкого окружения футболиста в интервью Le Buteur заявил: " Официального контакта с "Ливерпулем" не было. Я был удивлен, услышав столько ерунды, что Рияд уже подписал соглашение с "Ливерпулем". Он находится вдали от Англии - в Дубае, где он решил немного отдохнуть. Он ничего не мог подписать, он полностью изолирован от мира футбола".

Напомним, агент Алиссона опроверг ведение переговоров с "Ливерпулем". | soccernews.ru