Представитель Махреза: "Контакта с "Ливерпулем" не было"

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Представитель Махреза: "Контакта с "Ливерпулем" не было"Окружение вингера "Лестера" Рияда Махреза опровергло слухи, которые связывали 26-летнего алжирца с "Ливерпулем".

Так, источник из близкого окружения футболиста в интервью Le Buteur заявил: "Официального контакта с "Ливерпулем" не было. Я был удивлен, услышав столько ерунды, что Рияд уже подписал соглашение с "Ливерпулем". Он находится вдали от Англии - в Дубае, где он решил немного отдохнуть. Он ничего не мог подписать, он полностью изолирован от мира футбола".

Напомним, агент Алиссона опроверг ведение переговоров с "Ливерпулем". | soccernews.ru

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