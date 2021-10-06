Представитель Миранчука высказался о возможном уходе игрока из "Аталанты"
Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен
Представитель российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев высказался о возможном уходе футболиста из стана бергамасков.
"Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам", – сказал Шпинев.
Ранее сообщалось, что Миранчук может обратиться с просьбой к "Аталанте" отпустить его в январе, если он не будет получать больше игрового времени.
В текущем сезоне игрок российской сборной принял участие в пяти матчах за "Аталанту", в которых отдал одну результативную передачу.
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