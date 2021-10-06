Представитель Миранчука высказался о возможном уходе игрока из "Аталанты"

Теги аталантаалексей миранчук

Представитель Миранчука высказался о возможном уходе игрока из "Аталанты"Фото: инстаграм Миранчука/Автор неизвестен

Представитель российского хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев высказался о возможном уходе футболиста из стана бергамасков.

"Не комментирую слухи. Мало ли, где и что пишут. Давайте не будем верить слухам", – сказал Шпинев.

Ранее сообщалось, что Миранчук может обратиться с просьбой к "Аталанте" отпустить его в январе, если он не будет получать больше игрового времени.

В текущем сезоне игрок российской сборной принял участие в пяти матчах за "Аталанту", в которых отдал одну результативную передачу.

Также не пропустите: "Атлетик" продлил контракт с опытным защитником. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Николича назвал причину ухода тренера из "Локомотива"

Агент Николича назвал причину ухода тренера из "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов