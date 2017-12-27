Представитель налогового агентства Испании: "В стране в тюрьмах сидят люди за менее тяжкие преступления, нежели совершил Роналду"

Представитель налогового агентства Испании Каридад Гомес считает, что форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду за совершенные махинации с оффшорами должен находиться за решеткой.

"У нас есть люди, которые сидят в тюрьме за то, что они перестали платить 125 тысяч евро. Роналду же совершил мошенничество на сумму 15 миллионов евро. Данные свидетельствуют, что его уклонение от уплаты налогов является осознанным решением. Это не чисто техническое несоответствие, как уверяет защита футболиста ", - цитирует Гомес El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду не попал в тройку лучших игроков года по версии Sky Sports. | soccernews.ru