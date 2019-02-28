Представитель основного защитника "Локомотива" оценил вероятность ухода игрока



Степан Левин, представляющий интересы хорватского защитника "Локомотива" Ведрана Чорлуки, опроверг информацию о том, что футболист может покинуть клуб. Ранее сообщалось, что "железнодорожники" готовы расстаться с Чорлукой и переманить защитника "Спартака" Георгия Джикию.

"Утренняя информация из социальных сетей и СМИ - плод чьей-то фантазии, это вызывает улыбку. Чорлука счастлив в "Локомотиве" и сконцентрирован на решении турнирных задач вместе с командой", - приводят слова Левина российские СМИ.

33-летний Чорлука перешел в "Локомотив" из "Тоттенхэма" летом 2012 года за семь миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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