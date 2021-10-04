Представитель полка Кадырова высказался об избиении фанатов "Спартака" в Грозном
Представитель полка имени Ахмата Кадырова прокомментировал информацию о том, что двух болельщиков московского "Спартака" избили в перерыве матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ахматом" (1:0) в Грозном.
"Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет", – приводит слова представителя полка "Спорт-Экспресс",
Стоит отметить, что по словам директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина, фанаты "Спартака" выкрикивали оскорбления на национальной почве.
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