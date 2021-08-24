Представитель ПСЖ, возможно, намекнул на переход Роналду

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Представитель ПСЖ, возможно, намекнул на переход Роналду

Халифа бин Хамад Аль Тани, брат владельца "Пари Сен-Жермен" Тамима бин Хамад Аль-Тани, возможно, намекнул на переход во французский клуб португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Халифа опубликовал в своем твиттере фотографию Лионеля Месси и Роналду в футболке ПСЖ.

"Может быть?" - гласит сообщение в твиттере.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду хочет уйти из "Ювентуса" до закрытия летнего трансферного окна. При этом итальянский клуб готов продать форварда, чтобы не платить ему зарплату, которая вместе с налогами составляет около 60 миллионов евро в год.

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