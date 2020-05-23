Представитель Реки косвенно подтвердил интерес "Локомотива"
Защитник СПАЛа Аркадиуш Река действительно пользуется спросом на российском трансферном рынке.
"Рекой на данный момент интересуются несколько клубов, но пока слишком рано называть конкретные команды. Интерес из России? Да, он есть, это правда", - сообщили в агентстве Top Football, представляющем интересы польского фулбека.
Ранее сообщалось, что подписать 24-летнего футболиста хочет московский "Локомотив".
В текущем сезоне Река сыграл за СПАЛ 19 матчей и сделал 2 ассиста. Права на него принадлежат "Аталанте". Рыночная стоимость игрока - 2,4 миллиона евро.
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