Представитель РФС: "Кокорин не понимает, что он публичная личность, что вести себя надо достойно"

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Представитель РФС: "Кокорин не понимает, что он публичная личность, что вести себя надо достойно"

Член комитета по этике РФС Геннадий Костылев высказался по поводу поведения форварда "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним, что нападающий сборной России снова "отличился", постреляв из пистолета и станцевав лезгинку на свадьбе друга в Северной Осетии.

"Талантливый парень, нормальный, вроде бы, по жизни, но избалованный донельзя деньгами и всепрощением. Он не понимает, что он публичная личность, что вести себя надо достойно. Он держится, а потом тормоза уходят - и он опять считает, что великий, что всё позволено, что всё простят. И, наверное, торгует сейчас тем, что он нужный для сборной команды, и поэтому его поругают, накажут, но простят. Думает, что незаменимый.

С ним уже сто раз разговаривали. Всё бесполезно. Он считает, что для кого-то нельзя, а ему - можно. Отец взял бы ремня солдатского и отхлестал бы, как положено. Может, тогда поймёт. Надо очень серьёзно наказывать. У него контракт, там есть пункты. Надо при нём, при адвокате сказать, что либо вот так, либо эти пункты будут здесь. И наказывать серьёзно. И деньгами, и много чего придумать можно" - сказал Костылев.

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