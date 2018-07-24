Представитель "Ромы" выступил с громким заявлением в связи с переходом Малкома в "Барселону"

Спортивный директор "Ромы" Мончи прокомментировал сорвавшийся трансфер бразильского полузащитника Малкома, который в итоге перешел в "Барселону".

"Случившееся с Малкомом, легко объяснить, но сложно понять. Этот игрок очень нравился нам и отлично подходил нашей команде. Мы начали переговоры с "Бордо" и его агентом и достигли соглашения в пять часов вечера в понедельник. "Бордо" согласился на наши условия и он должен был прилететь в Рим в 11 часов ночи.

В тот момент мы были спокойны. В половину шестого президент "Ромы" сказал, что нам необходимо объявить о договоренности с "Бордо" по Малкому и мы сделали это.

Через час появились слухи об интересе к нему со стороны "Барселоны". Я знал, что Малкомом интересуются многие клубы, в том числе и "Барселона", поэтому мы форсировали переговоры.

Через некоторое время один из его представителей позвонил мне и сказал, что "Бордо" заблокировал поездку в Рим. Я набрал президента "Бордо", и он сказал мне, что предложение "Барселоны" лучше для его команды и мы должны повторить его.

Я сказал ему, что у нас уже есть договоренность. На это он ответил, что никаких бумаг мы не подписали. Я позвонил Палотте и он решил улучшить предложение по Малкому, хотя я был против. Я отправил Палотте новое предложение и он заверил меня, что игрок будет у нас на следующий день.

В 11 утра его агент предложил мне встретиться и все обсудить, но через пару часов нам предложили вновь улучшить предложение, так как "Барселона" требует от "Бордо" решения. После этого я отказался от сделки, так как не хотел участвовать в аукционе. В понедельник мы подняли цену по решению президента, но решили не идти дальше.

Сейчас мы рассматриваем вопрос о подаче судебного иска. У нас действительно не было подписано никаких документов с "Бордо", но есть достаточное количество переписок с агентами и президентом французского клуба", - приводит слова Мончи Football Italia.

Напомним, что "Рома" согласовала переход 21-летнего Малкома за 32 миллиона евро плюс еще четыре в виде бонусов, но в итоге он перешел в "Барселону" за 41+1 миллион евро.

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