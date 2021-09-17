Представитель Роналду отреагировал на проблему форварда с овцами

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Пресс-служба португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прокомментировала информацию о том, что футболист сменил дом, так как ему мешали спать овцы, которые разгуливали неподалеку.

"История полностью сфабрикована. Мы не комментируем никакие личные вопросы", – говорится в заявлении пресс-службы Роналду.

36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из "Ювентуса" за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб два матча и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду сделал подарок женщине, которую отправил в нокдаун. | http://soccernews.ru