Представитель российского клуба встретился с агентом Криштиану Роналду перед финалом Лиги чемпионов

Фото: твиттер "Авангарда"/Автор неизвестен

Представитель "Авангарда" Александр Крылов встретился с футбольным агентом Жорже Мендешем перед финалом Лиги чемпионов.

"Председатель СД ХК "Авангард" Александр Крылов перед финалом ЛЧ в Порту встретился с Жорже Мендешем, одним из самых известных агентов в мировом футболе", — говорится в публикации "Авангарда" в Twitter.

Напомним, что клиентами агентства Мендеша являются нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, тренер Жозе Моуринью и многие другие звезды футбола.

Также не пропустите: Агуэро прошел медобследование в "Барселоне". | http://soccernews.ru