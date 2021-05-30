Представитель российского клуба встретился с агентом Криштиану Роналду перед финалом Лиги чемпионов

2 Теги жорже мендеш

Представитель российского клуба встретился с агентом Криштиану Роналду перед финалом Лиги чемпионовФото: твиттер "Авангарда"/Автор неизвестен

Представитель "Авангарда" Александр Крылов встретился с футбольным агентом Жорже Мендешем перед финалом Лиги чемпионов.

"Председатель СД ХК "Авангард" Александр Крылов перед финалом ЛЧ в Порту встретился с Жорже Мендешем, одним из самых известных агентов в мировом футболе", — говорится в публикации "Авангарда" в Twitter.

Напомним, что клиентами агентства Мендеша являются нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, тренер Жозе Моуринью и многие другие звезды футбола.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Трухлявое португальское полено, это смерть любой команды, даже самой топовой!

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Карыч
Карыч

По информации La Repubblica, во время финального разговора с президентом "Юве" Андреа Аньелли Аллегри заявил: "Избавьтесь от Роналду, он мешает прогрессу команды и клуба".

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