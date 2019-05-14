Представитель РПЛ сделал заявление о введении системы VAR в чемпионате
Директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев рассказал, как обстоят дела с внедрением системы VAR в чемпионате страны.
"Арбитры уже работают в тестовом режиме. Единственный вопрос - с первого тура будет VAR или со второй части чемпионата. До 1 июня состоится одно из решающих совещаний. Там будут подводить окончательные итоги. Пока было лишь рабочее совещание, проговаривали то, что делается сейчас. Переходные матчи в этом сезоне также будут проводиться с использованием VAR", - заявил Алексеев.
Тем временем, стало известно, что у РПЛ есть три предложения по установке и эксплуатации оборудования. Первое: от телеканала "Матч ТВ", сумма контракта 600 миллионов рублей, срок - 3 года. Второе: от неназванной компании, сумма - 740 миллионов рублей, срок - 3 года. Третье: от компании, сотрудничающей с хоккейной лигой, условия пока не разглашаются.
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