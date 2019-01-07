Представитель Руни сделал заявление об аресте форварда в США



Представитель бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни, который сейчас выступает в США за "Ди Си Юнайтед", прокомментировал арест своего клиента в Вашингтоне за нецензурную брань в общественном месте.

"Во время полета в самолете Руни принял снотворное, которое вступило в реакцию с выпитым алкоголем. Он оказался дезориентирован, когда прибыл на место назначения. Руни был законным образом оштрафован и освобожден в тот же день в аэропорту", - приводит слова представителя игрока Sky Sports.

За свое поведение 33-летний Руни заплатил штраф в размере 116 долларов.

Напомним, что ранее форварда лишили прав на два года и приговорили к 100 часам исправительных работ за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

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