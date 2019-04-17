Представитель Салаха высказался о возможном уходе игрока из "Ливерпуля"
Рами Аббас Исса, юрист нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, прокомментировал информацию о том, что его клиент хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом.
"Они берут слова из задницы", - написал Исса в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов рассмотреть вариант с продажей египтянина в летнее трансферное окно, если он по-прежнему будет настроен покинуть клуб.
В нынешнем сезоне 26-летний Салах провел за "Ливерпуль" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14