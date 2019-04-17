Представитель Салаха высказался о возможном уходе игрока из "Ливерпуля"

Теги ливерпульмохамед салах

Представитель Салаха высказался о возможном уходе игрока из "Ливерпуля"
Рами Аббас Исса, юрист нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, прокомментировал информацию о том, что его клиент хочет покинуть клуб из-за конфликта с главным тренером Юргеном Клоппом.

"Они берут слова из задницы", - написал Исса в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов рассмотреть вариант с продажей египтянина в летнее трансферное окно, если он по-прежнему будет настроен покинуть клуб.

В нынешнем сезоне 26-летний Салах провел за "Ливерпуль" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал 10 результативных передач.

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