Представитель СИЗО: "Врач опасается, что у Кокорина наступает атрофия мышц"

Представитель администрации СИЗО "Бутырка" рассказал о результатах осмотра нападающего "Зенита" Александра Кокорина клубным врачом Михаилом Гришиным.

"Врач осмотрел, в целом оценил состояние футболиста как удовлетворительное. Но он опасается, что на фоне отсутствия физических нагрузок наступает растренированность и атрофия тех мышц, которые были задействованы для профессиональной игры в футбол. Если так пойдет и дальше, то Кокорину будет почти невозможно вернуться в строй. Потому врач дал ему комплекс спортивных упражнений, которые Кокорин сможет выполнять в условиях ограниченного пространства камеры. Он попросил нас чаще выводить футболиста в спортзал.

Что касается ноги, то доктор «Зенита» назначил ряд физиотерапевтических процедур. Проблема в том, что часть этих процедур мы и раньше проводили и отменили их после того, как были обнародованы заявления, что во время них "сожгли" Кокорину ногу", - приводят слова представителя администрации российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили в центре Москвы трех человек. В результате их действия пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

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