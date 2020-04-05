Представитель Смолова прокомментировал информацию о прилете форварда в Россию без разрешения "Сельты"
Сотрудник компании ProSportsManagement, представляющей интересы российского нападающего "Сельты" Федора Смолова, опроверг информацию о том, что футболист прилетел из Испании в Россию без разрешения руководства испанского клуба.
"Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с "Сельтой". О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием", – приводят слова представителя ProSportsManagement российские СМИ.
Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из московского "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за "кельтов" шесть матчей во всех турнирах и забил один гол.
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