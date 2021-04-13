Представитель "Спартака" заходил в судейскую комнату перед матчем с "Локомотивом" (видео)

Начальник "Спартака" Василий Козловцев заходил в судейскую комнату перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:0).

Видео опубликовал сайт Sport24. На нем видно, что Козловский заходит в судейскую комнату.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник "Локомотива" Станислав Сухина, которые ранее работал арбитром на матчах чемпионата России, заходил в судейскую комнату перед матчем со "Спартаком". В ближайшее время РФС должен вынести вердикт по этому эпизоду.

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