Представитель "Спартака" заходил в судейскую комнату перед матчем с "Локомотивом" (видео)
Начальник "Спартака" Василий Козловцев заходил в судейскую комнату перед матчем 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:0).
Видео опубликовал сайт Sport24. На нем видно, что Козловский заходит в судейскую комнату.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник "Локомотива" Станислав Сухина, которые ранее работал арбитром на матчах чемпионата России, заходил в судейскую комнату перед матчем со "Спартаком". В ближайшее время РФС должен вынести вердикт по этому эпизоду.
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