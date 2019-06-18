Представитель "Тамбова" назвал новое место проведения матча со "Спартаком"

Теги спартак москватамбов

Представитель "Тамбова" назвал новое место проведения матча со "Спартаком"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что в матче третьего тура нового чемпионата России команда примет "Спартак" на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. Изначально встреча должна была состояться на "Волгоград Арене", но стадион затопило из-за дождя.

"Со "Спартаком" мы сыграем в Саранске, в Волгограде затопило арену. Они сами не знают, где будет играть "Ротор" первое время. Из-за этого ЧП будем играть в Саранске. Нам же нужно заявлять арену, нужно, чтобы наши соперники покупали билеты, бронировали гостиницы, так что ждать мы не можем", - приводят слова Худякова российские СМИ.

Матч "Тамбов" - "Спартак" состоится 27 июня.

В прошлом сезоне "Тамбов" занял первое место в ФНЛ и впервые в своей истории пробился в Российскую Премьер-Лигу. "Спартак" финишировал на пятом месте и завоевал путевку в Лигу Европы.

Не пропустите: "Спартак" предложил Глушакову досрочно расторгнуть контракт. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Представитель ФСИН: "Кокорин и Мамаев отправятся в колонию на поезде, как и остальные заключенные"

Представитель ФСИН: "Кокорин и Мамаев отправятся в колонию на поезде, как и остальные заключенные"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов