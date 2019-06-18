Представитель "Тамбова" назвал новое место проведения матча со "Спартаком"



Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что в матче третьего тура нового чемпионата России команда примет "Спартак" на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске. Изначально встреча должна была состояться на "Волгоград Арене", но стадион затопило из-за дождя.

"Со "Спартаком" мы сыграем в Саранске, в Волгограде затопило арену. Они сами не знают, где будет играть "Ротор" первое время. Из-за этого ЧП будем играть в Саранске. Нам же нужно заявлять арену, нужно, чтобы наши соперники покупали билеты, бронировали гостиницы, так что ждать мы не можем", - приводят слова Худякова российские СМИ.

Матч "Тамбов" - "Спартак" состоится 27 июня.

В прошлом сезоне "Тамбов" занял первое место в ФНЛ и впервые в своей истории пробился в Российскую Премьер-Лигу. "Спартак" финишировал на пятом месте и завоевал путевку в Лигу Европы.