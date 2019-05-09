Представитель Тила: "Официальных предложений от "Спартака" или "Зенита" мы не получали"

Полина Лельчук, представитель капитана "АЗ Алкмар" Гуса Тила, дала комментарии по поводу слухов, сватающих перспективного голландца в клубы РПЛ.

Ранее сообщалось, что за 21-летнего полузащитника ведут борьбу московский "Спартак" и питерский "Зенит".

"Мы видели статью о нашем игроке и об интересе "Спартака" и "Зенита". Но официальных предложений мы из России не получали. Логичнее было бы спросить об этом в клубах. Интересно ли Тилю поиграть в России? Если поступит конкретное предложение, мы будем разговаривать и думать", - сказала Лельчук.

В текущем сезоне Тил сыграл за "АЗ Алкмар" 38 матчей, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.

Не пропустите: В "Спартаке" определили лучшего игрока апреля. | http://soccernews.ru