Представитель "Тоттенхэма" заявил, что Дзюба вряд ли перейдет в клуб

Директор по развитию "Тоттенхэма" Роман Дубов высказался о возможном переходе нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в лондонский клуб. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Несколько месяцев назад сообщалось, что "шпоры" интересуются игроком, однако "Зенит" не планирует никуда отпускать футболиста.

"Пока еще Харри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя.

Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в "Тоттенхэме" мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах", - сказал Дубов.

Напомним, что форвардом также интересовался "Лацио".

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