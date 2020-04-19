Представитель "Тоттенхэма" заявил, что Дзюба вряд ли перейдет в клуб

Теги тоттенхэмартём дзюбазенит санкт-петербург

Представитель "Тоттенхэма" заявил, что Дзюба вряд ли перейдет в клуб

Директор по развитию "Тоттенхэма" Роман Дубов высказался о возможном переходе нападающего "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы в лондонский клуб. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Несколько месяцев назад сообщалось, что "шпоры" интересуются игроком, однако "Зенит" не планирует никуда отпускать футболиста.

"Пока еще Харри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя.

Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в "Тоттенхэме" мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах", - сказал Дубов.

Напомним, что форвардом также интересовался "Лацио".

А еще: "Зенит" опубликовал подборку лучших голов команды на последних минутах| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак"

Каррера высказался о возможном возвращении в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов